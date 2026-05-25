    Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение биткоина

    С прошлой недели цена биткоина резко упала с 82000 до 75000 долларов и, возможно, будет дальше снижаться по ряду причин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Crypto News.

    CryptoPotato сообщил, что один из кошельков, связанных с Trump Media Group, принадлежащей семье Трампа, отправил криптовалюту на сумму более 200 млн долларов на биржи, вероятно, с намерением продать.

    Американский предприниматель, венчурный капиталист и миллиардер Марк Кубан заявил, что избавился от большей части своих $BTC после того, как утратил веру в их роль как средства защиты от ослабления фиатных валют и геополитической нестабильности.

    Трейдер Али Мартинес отметил, что другие инвесторы в $BTC массово отправляют монеты на биржи.

    — За последние пять дней на биржи было отправлено 9664 биткоина $BTC на сумму более 744 миллионов долларов, — написал он в Х.

    Отмечается, что большинство инвесторов переводят средства на биржи только для того, чтобы продать их.

    Ранее сообщалось, что криптовалюты не предоставляют анонимности своим владельцам.

