Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение биткоина

С прошлой недели цена биткоина резко упала с 82000 до 75000 долларов и, возможно, будет дальше снижаться по ряду причин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Crypto News.

CryptoPotato сообщил, что один из кошельков, связанных с Trump Media Group, принадлежащей семье Трампа, отправил криптовалюту на сумму более 200 млн долларов на биржи, вероятно, с намерением продать.

Американский предприниматель, венчурный капиталист и миллиардер Марк Кубан заявил, что избавился от большей части своих $BTC после того, как утратил веру в их роль как средства защиты от ослабления фиатных валют и геополитической нестабильности.

Трейдер Али Мартинес отметил, что другие инвесторы в $BTC массово отправляют монеты на биржи.

— За последние пять дней на биржи было отправлено 9664 биткоина $BTC на сумму более 744 миллионов долларов, — написал он в Х.

9,664 Bitcoin $BTC, worth over $744 million, have been sent to exchanges over the last five days. pic.twitter.com/FxmMTC3QJi — Ali Charts (@alicharts) May 22, 2026

Отмечается, что большинство инвесторов переводят средства на биржи только для того, чтобы продать их.

