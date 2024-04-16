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    18:44, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Аналитик дал прогноз на пик паводков в трех регионах Казахстана

    Паводки в Атбасаре
    Фото: Kazinform

    Аналитик Кирилл Павлов дал прогноз, когда состоится пик паводков в Западно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Кирилла Павлова, в Уральске уже наблюдается пик паводков, и 16 апреля уровень воды плавно пойдет на снижение. Что касается Атырау, то 16 апреля ожидается пик воды, затем 17 апреля сток вернется на уровень 15 апреля, а 18 апреля стоит ожидать снижения уровня воды.

    - Петропавловск – держитесь. Завтра (16 апреля – прим.ред.) у вас будет еще больше воды, 17 и 18 апреля тоже рост, пик придется на 19 число, затем снижение. До сегодняшнего уровня вода возле Петропавловска опустится только к 24 апреля, – пишет Кирилл Павлов в своем telegram-канале «Казахский чуваш».

    Напомним, что в Западно-Казахстанской области полным ходом идет подготовка к пику паводков. Для координации всех необходимых мероприятий в Уральск прибыл Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

    Аналитик дал прогноз на пик паводков в трех регионах Казахстана
    Фото: t.me/kazchuvash
    Аналитик дал прогноз на пик паводков в трех регионах Казахстана
    Фото: t.me/kazchuvash
    Аналитик дал прогноз на пик паводков в трех регионах Казахстана
    Фото: t.me/kazchuvash

     

    Теги:
    Подтопления Атырау Петропавловск Уральск Мнение Наводнение Мнения Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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