Аналитический доклад о реформах Президента презентован в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский совет по международным отношениям издал Аналитический доклад под авторством известного политолога, эксперта Андрея Чеботарева «Реформы в Казахстане: от намерения к действиям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доклад посвящен президентским реформам. За два года президентства Касым-Жомартом Токаевым осуществлен достаточно масштабный пакет реформ. Причем реформы охватывают самые разные сферы. Основой его реформ является концепция «Слышащего государства», который заложил принципиально новые основы взаимоотношения власти с гражданами. Находясь внутри процесса, мы не всегда можем ощущать масштаб и скорость проводимых реформ. В данном докладе я попытался обобщить и систематизировать президентские реформы с точки зрения эксперта», - пояснила А. Чеботарев.

Стоит отметить, что в данной работе автором представлены хронология и этапы проводимых системных реформ, обобщены президентские инициативы по ключевым сферам. Также в докладе предпринята попытка представить объективные оценки политическим и социально-экономическим изменениям, происходящим в Казахстане в контексте политического курса действующего руководства страны.