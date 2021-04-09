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    13:47, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Аналитический доклад о реформах Президента презентован в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский совет по международным отношениям издал Аналитический доклад под авторством известного политолога, эксперта Андрея Чеботарева «Реформы в Казахстане: от намерения к действиям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доклад посвящен президентским реформам. За два года президентства Касым-Жомартом Токаевым осуществлен достаточно масштабный пакет реформ. Причем реформы охватывают самые разные сферы. Основой его реформ является концепция «Слышащего государства», который заложил принципиально новые основы взаимоотношения власти с гражданами. Находясь внутри процесса, мы не всегда можем ощущать масштаб и скорость проводимых реформ. В данном докладе я попытался обобщить и систематизировать президентские реформы с точки зрения эксперта», - пояснила А. Чеботарев.

    Стоит отметить, что в данной работе автором представлены хронология и этапы проводимых системных реформ, обобщены президентские инициативы по ключевым сферам. Также в докладе предпринята попытка представить объективные оценки политическим и социально-экономическим изменениям, происходящим в Казахстане в контексте политического курса действующего руководства страны.


    Теги:
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