Амирбек Оспанбеков освобожден от должности в Парламенте Казахстана

Глава государства подписал указ об освобождении Амирбека Оспанбекова от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Амирбек Оспанбеков родился 29 ноября 1982 года.

Образование: Карагандинский юридический институт имени Б. Бейсенова МВД РК, юрист (2004), Университет «Туран-Астана», экономист (2012).

Опыт работы:

2000–2007 гг. — служба в органах внутренних дел Республики Казахстан.

2007–2010 гг. — помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан.

2010–2013 гг. — главный консультант Отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

2013–2019 гг. — заместитель заведующего Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

2019–2021 гг. — заведующий Отделом кадровой работы и информационной безопасности Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

2021–2022 гг. — заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан.

С 12 февраля 2022 года Указом Главы государства назначен руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет» и Почетной грамотой Республики Казахстан.

Амирбек Оспанбеков был назначен руководителем Представительства Президента в Парламенте в феврале 2022 года. На этом посту он сменил Исабаева Бейбита Оксикбаевича, который был назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.