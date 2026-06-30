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    Амирбек Оспанбеков освобожден от должности в Парламенте Казахстана

    Глава государства подписал указ об освобождении Амирбека Оспанбекова от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Амирбек Оспанбеков
    Фото: Акорда

    Амирбек Оспанбеков родился 29 ноября 1982 года.

    Образование: Карагандинский юридический институт имени Б. Бейсенова МВД РК, юрист (2004), Университет «Туран-Астана», экономист (2012).

    Опыт работы:

    2000–2007 гг. — служба в органах внутренних дел Республики Казахстан.

    2007–2010 гг. — помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан.

    2010–2013 гг. — главный консультант Отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

    2013–2019 гг. — заместитель заведующего Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

    2019–2021 гг. — заведующий Отделом кадровой работы и информационной безопасности Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

    2021–2022 гг. — заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан.

    С 12 февраля 2022 года Указом Главы государства назначен руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

    Награжден орденом «Құрмет» и Почетной грамотой Республики Казахстан.

    Амирбек Оспанбеков был назначен руководителем Представительства Президента в Парламенте в феврале 2022 года. На этом посту он сменил Исабаева Бейбита Оксикбаевича, который был назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

    Кадровые назначения Акорда Президент Казахстана Парламент
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор