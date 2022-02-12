Амирбек Оспанбеков назначен руководителем Представительства Президента в Парламенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Оспанбеков Амирбек Канатбекович назначен руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На этом посту он сменил Исабаева Бейбита Оксикбаевича, который был назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.



