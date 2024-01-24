Амир Омарханов вышел в четвертьфинал юниорского Australian Open

Воспитанник карагандинской школы тенниса, 27-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов пробился в четвертьфинал юниорского открытого чемпионата Австралии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима. Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Амира, во второй партии Ким активизировался и забрал её - 7:5. В решающем третьем сете Омарханов за 19 минут «повесил оппоненту баранку» - 6:0.



За выход в полуфинал Амиру предстоит сразиться с представителем Нидерландов Месом Роттгерингом (25 ITF Juniors).

Ранее казахстанка Асылжан Арыстанбекова в дуэте с белорусской Юлией Перапехиной вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open.