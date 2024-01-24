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    08:35, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Амир Омарханов вышел в четвертьфинал юниорского Australian Open

    Амир Омарханов вышел в четвертьфинал юниорского Australian Open
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Воспитанник карагандинской школы тенниса, 27-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов пробился в четвертьфинал юниорского открытого чемпионата Австралии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима. Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Амира, во второй партии Ким активизировался и забрал её - 7:5. В решающем третьем сете Омарханов за 19 минут «повесил оппоненту баранку» - 6:0.

    За выход в полуфинал Амиру предстоит сразиться с представителем Нидерландов Месом Роттгерингом (25 ITF Juniors).

    Ранее казахстанка Асылжан Арыстанбекова в дуэте с белорусской Юлией Перапехиной вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис Австралия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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