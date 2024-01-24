Асылжан Арыстанбекова вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open

Асылжан Арыстанбекова успешно преодолела барьер второго круга юниорского открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанка в дуэте Юлией Перапехиной (Беларусь) обыграла пятую сеянную пару соревнования японок Хаю Киносита/Вакана Сонобе со счетом 6:4, 2:6, 10:7.

В 1/4 финала казахстанско-белорусскому дуэту предстоит сразиться со второй сеянной парой Juniors Australian Open - британками Минге Сюй/Ханна Клугман.



