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    18:27, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Асылжан Арыстанбекова вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open

    Асылжан Арыстанбекова вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open
    Фото: пресс-служба ФТК

    Асылжан Арыстанбекова успешно преодолела барьер второго круга юниорского открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Казахстанка в дуэте Юлией Перапехиной (Беларусь) обыграла пятую сеянную пару соревнования японок Хаю Киносита/Вакана Сонобе со счетом 6:4, 2:6, 10:7.

    В 1/4 финала казахстанско-белорусскому дуэту предстоит сразиться со второй сеянной парой Juniors Australian Open - британками Минге Сюй/Ханна Клугман.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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