Амир Омарханов поборется сегодня за полуфинал юниорского Australian Open

Сегодня 16-летний теннисист Амир Омарханов сыграет в матче за выход в полуфинал юниорского Australian Open, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Соперником казахстанца будет 25-я ракетка ITF Juniors из Нидерландов — Мец Ротгеринг.



Омарханов занимает 27-е место в юниорском мировом рейтинге. Воспитанник карагандинской школы тенниса, где тренировался под руководством Петра Нестерова. Сейчас Амир занимается в Белграде в академии Янко Типсаревича, где казахстанца тренирует Неманья Лалич.

Как сообщалось ранее, Амир Омарханов пробился в четвертьфинал юниорского открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима.