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    13:07, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Амир Омарханов поборется сегодня за полуфинал юниорского Australian Open

    Амир Омарханов
    Фото: ktf.kz

    Сегодня 16-летний теннисист Амир Омарханов сыграет в матче за выход в полуфинал юниорского Australian Open, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Соперником казахстанца будет 25-я ракетка ITF Juniors из Нидерландов — Мец Ротгеринг.

    Омарханов занимает 27-е место в юниорском мировом рейтинге. Воспитанник карагандинской школы тенниса, где тренировался под руководством Петра Нестерова. Сейчас Амир занимается в Белграде в академии Янко Типсаревича, где казахстанца тренирует Неманья Лалич.

    Как сообщалось ранее, Амир Омарханов пробился в четвертьфинал юниорского открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис Австралия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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