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Амфитеатр появится в Уральске

16 Августа 2021 07:29
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Амфитеатр появится в Уральске

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - Новый объект предназначен для проведения творческих встреч, концертов и показа кинофильмов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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В городском акимате отметили, что амфитеатр стал одним из лидеров «Проекта народного участия». Свое видение благоустройства областного центра в нем предлагали сами жители областного центра.

Проект «Бюджет народного участия» стартовал в этом году. Уральцам дали возможность предлагать свои идеи по благоустройству мест общественного пользования. Заявки принимались на сайте акимата областного центра. Из 38 предложенных проектов было отобрано 17, которые подходили по критериям. Далее в течение 20 дней люди путем голосования определили победителей.

«Победителями были признаны два проекта – проект амфитеатра, предложенный Алишером Гумаровым. За него было отдано 83 голоса. Также еще один проект строительства тротуара по улице Айталиева. На эти проекты в общей сложности выделено 55 млн тенге из бюджета», - отметил заместитель руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Рауан Куанов.

Отметим, что амфитеатр планируют построить неподалеку от театра имени Островского. Здесь есть пустующая площадка в зеленом сквере. Стоимость объекта около 29 млн тенге.

«Готовится проектно-сметаная документация на строительство амфитеатра. Будет объявлен конкурс на определение подрядной организации через госзакупки. При строительстве деревья вырубаться не будут. Предусмотрено возведение амфитеатра из металлокаркаса и обустройство пешеходных дорожек», - заявил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Аблай Нурмаков.

Отметим, что проект «Бюджет народного участия» позволит привлечь население к решению социальных вопросов и усилит роль местного самоуправления.


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#Западно-Казахстанская область   #Строительство  
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