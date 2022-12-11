Американский журналист умер на чемпионате мира в Катаре

11 Декабря 2022, 02:37

АММАН.КАЗИНФОРМ – Известный американский футбольный журналист Грант Валь, приехавший в Катар для освещения чемпионата мира по футболу, умер на стадионе во время матча Аргентина – Нидерланды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

48-летний комментатор и футбольный обозреватель потерял сознание во время четвертьфинального матча между сборными Аргентины и Нидерландов в Лусаиле. Прибывшая бригада врачей провела реанимационные мероприятия и унесла журналиста на носилках. Со слов медиков, у него произошла остановка сердца.

Находясь в Катаре, Валь в соцсетях и подкастах жаловался, что заболел. Местные врачи предварительно диагностировали у репортера бронхит и назначили курс антибиотиков, которые, по словам журналиста, не принесли облегчения.

Коллега-журналист Рафаэль Корс, который сидел рядом с Валем во время игры, сказал, что Валь работал на своем ноутбуке и «смеялся над шуткой, которую мы увидели в Твиттере» всего за несколько минут до того, как потерял сознание.

Его смерть была подтверждена Федерацией футбола США в заявлении в социальных сетях.

«Ему была оказана неотложная медицинская помощь на месте, которая продолжалась, пока он был доставлен на машине скорой помощи в больницу общего профиля Хамад, — заявил в субботу Верховный комитет Катара по доставке и наследию, выступающий организатором чемпионата мира. - Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Гранта, друзьям и его многочисленным близким коллегам в СМИ».

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением, в котором отметил, что «любовь Валя к футболу была безмерной, и всем, кто следит за глобальной игрой, будет не хватать его репортажей».

Валь освещал чемпионат мира 1994 года, который проходил в США. В 1996 году он присоединился к Sports Illustrated, чтобы освещать футбол и студенческий баскетбол. В 2002 году он написал первую статью для обложки журнала о школьном баскетболисте из Акрона, штата Огайо, который, казалось, обречен на славу. Его звали Леброн Джеймс.

В Sports Illustrated он проработал 24 года. Переезд Дэвида Бекхэма в 2006 году в «Лос-Анджелес Гэлакси» стал темой его первой книги «Эксперимент Бекхэма», ставшей бестселлером по версии New York Times.

Валь также был сторонником женского футбола и провел годы, освещая судебный иск женской сборной США о дискриминации в оплате труда против национальной федерации.

По пути на матч открытия мужской сборной США против Уэльса 21 ноября Валь сказал, что его задержали при входе на стадион за то, что он надел футболку с изображением радуги и отказался переодеться. Примерно через 30 минут, он был допущен внутрь стадиона для освещения игры, а ФИФА, позже принесла извинения за инцидент.

Журналист представлял Sports Illustrated, сотрудничал с Fox Sports и CBS Sports.