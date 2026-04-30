Американский авианосец покинет Ближний Восток — WP

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford вернется в США после рекордного по продолжительности похода, длившегося более 300 дней, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на WRAL News.

По данным газеты Washington Post, корабль покинет район Ближнего Востока в ближайшие дни и прибудет в порт приписки в Вирджинии в середине мая.

Длительное развертывание авианосца вызвало вопросы о влиянии таких миссий на военнослужащих, находящихся вдали от дома продолжительное время, а также о повышенной нагрузке на корабль и его оборудование. Ранее на борту уже происходил пожар, после которого судно прошло длительный ремонт.

USS Ford начал свое дежурство в Средиземном море, а в октябре 2025 года был перенаправлен в Карибский регион в рамках одного из крупнейших за последние десятилетия наращиваний военно-морского присутствия.

Авианосец принимал участие в военной операции по захвату президента Венесуэлы Николас Мадуро. Затем он снова оказался в зоне боевых действий на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

В марте корабль прошел через Суэцкий канал и вошел в Красное море. Однако пожар в одном из служебных помещений вынудил его вернуться обратно в Средиземное море для ремонта.

Продолжительность текущего развертывания USS Ford составляет около 300 дней и не дотягивает до рекорда времен холодной войны, установленного ныне списанным авианосцем USS Midway, который находился в боевом походе 332 дня в 1972–1973 годах.

Ранее сообщалось, что в начале апреля США направили на Ближний Восток третий авианосец «USS George HW Bush».