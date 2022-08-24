Американские военные нанесли удары в Сирии по связанным с Ираном объектам

АММАН. КАЗИНФОРМ - Американские военные заявили, что во вторник нанесли авиаудары в сирийской провинции Дейр-эз-Зор по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Согласно опубликованному в среду заявлению Центрального командования вооруженных сил США (USCENTCOM), удары были совершены по указанию президента Джо Байдена и направлены на защиту сил США от нападения группировок, поддерживаемых Ираном.

«Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США нанесли точечные авиаудары по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Эти точечные удары предназначены для защиты и ограждения американских войск», - сообщается в заявлении.

В документе также имеется ссылка на инцидент, произошедший 15 августа, когда территория в Сирии, находящаяся в ведении сил международной коалиции и поддерживаемых США бойцов сирийской оппозиции, подверглась нападению беспилотников.

Центральное командование назвало удары «пропорциональными, преднамеренными действиями, направленными на ограничение риска эскалации и минимизацию риска жертв».

Директор по связям с общественностью USCENTCOM полковник Джо Буччино подчеркнул, что Дж. Байден отдал приказ о нанесении ударов в соответствии со статьей II, которая наделяет президента полномочиями, необходимыми для защиты американского военнослужащих путем срыва или сдерживания нападений со стороны групп, поддерживаемых Ираном.

«Соединенные Штаты не ищут конфликта, но продолжат принимать необходимые меры для защиты нашего народа. Силы США остаются в Сирии, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ», - добавил Буччино.

Это не первый случай, когда военная авиация США наносит удары по поддерживаемым Ираном силам в Ираке и Сирии. В июне прошлого года Соединенные Штаты нанесли удары по оперативным объектам и объектам хранения оружия в Сирии и Ираке.

Дейр-эз-Зор — стратегическая провинция, граничащая с Ираком и содержащая месторождения нефти. Поддерживаемые Ираном группы ополченцев и сирийские силы контролируют этот район и часто становились целью израильских военных самолетов в ходе предыдущих налетов, сообщает AlJazeera.

Вооруженные силы США впервые были развернуты в Сирии в 2014 году в рамках операции против террористической группировки «Исламское государство». Сегодня в Сирии находятся около 900 американских военнослужащих, большинство из них находятся на востоке страны.

Фото: AP