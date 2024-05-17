Американская певица Николь Шерзингер восхитилась природой Алматы

Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица и вокалистка группы The Pussycat Dolls, прилетела на свой концерт в Алматы и отметила красоту гор. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте, передает корреспондент агентства Kazinform.

Николь Шерзингер поделилась видео с балкона своего номера и рассказала о своих впечатлениях видом гор и рассвета.

– Я только приехала. Угадайте, где я. Вы только посмотрите на этот вид! Как же это великолепно! Солнце встает - рассвет! Я в Казахстане! И я так взволнована. Здесь просто дух захватывает, я уже не хочу уезжать, – сказала вокалистка группы The Pussycat Dolls.

В Алматы прошел концерт Николь Шерзингер, на разогреве у нее выступил американский рэп-исполнитель T.I.

Ранее на всемирно известного рэпера Снуп Дога, который тоже записывал трэки с Николь, надели чапан. В Instagram продюсера Куаныша Оспанбекова опубликован видеоролик, где рэпер запечатлен в казахской национальной одежде со своими инициалам, в окружении девушек из группы Keshyou.