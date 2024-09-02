Американская мечта кажется недостижимой большинству граждан США

Люди в Америке хотят иметь дом, семью и комфортную пенсию, но согласно опросу Wall Street Journal многие считают, что эти цели трудно достичь даже упорным трудом, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на WSJ.

Владение собственным домом является необходимым для 89% опрошенных американцев, но только 10% отметили, что этого легко достичь.

Брак важен для 62% человек в их видении американской мечты, но только 47% считают это достижимым.

Финансовая безопасность и комфортная пенсия были также обозначены как важный пункт для 96% людей, но оценены как легко достижимая цель только для 9%.

По словам экономистов, во многих отношениях люди правы, считая, что их шансы на успех уменьшились. По мнению экономиста из вашингтонского аналитического центра «Bipartisan Policy Center» Эмерсона Сприка, на недостижимость американской мечты повлияли два крупнейших экономических изменения за последнее десятилетие в США: продолжающееся сокращение пенсий в частном секторе, приведшее к их почти полному исчезновению, и резкий рост стоимости жилья.

Согласно исследованию профессора экономики Массачусетского технологического института Натаниэля Хендрена и экономиста Гарвардского университета Раджа Четти старшее поколение жило лучше, чем последующее.

Так, около 90% детей, родившихся в 1940 году, жили лучше своих родителей, но только около 50% детей, родившихся в 1980-х годах, смогли сказать то же самое.

Раджа Четти считает, что американская мечта стала менее достижимой как с точки зрения шансов людей превзойти своих родителей, так и с точки зрения их шансов выбраться из нищеты.

Согласно исследованию компании CBRE (предоставляющей услуги в сфере коммерческой недвижимости), многие люди в США не могут достичь своих целей по приобретению жилья. Одной из причин является то, что владение домом обошлось на рекордные 47% дороже, чем аренда, которая также резко выросла за последние 12 месяцев. Проблема наиболее актуальна для молодого поколения, которое было лишено возможности владеть жильем, обременено высокими процентными ставками и студенческими долгами.

Существует много историй, в которых американцы сталкиваются с трудностями в достижении своей американкой мечты.

Так, история о Рорк и Холланд, которые хотят отдать приоритет накоплению на жилье (примерная стоимость дома с двумя спальнями в г. Луисвилле, штат Кентукки — $250 тысяч), но пара чувствует, что не может двигаться вперед ни к одной из своих других жизненных целей — помолвке, свадьбе и планированию детей. Они оба разочарованы тем, что владение жильем и создание семьи было гораздо более достижимыми для их родителей, которые зарабатывали меньше, чем их совокупный доход, составлявший около $100 тысяч в их возрасте.

— Мы все делаем правильно, мы откладываем деньги, мы ходили в хорошие школы, у меня есть степень магистра, и все равно это так тяжело, — говорит Джессика Холланд.

Житель города Чикаго Маркелл Вашингтон зарабатывает около $30 тысяч в год, работая неполный рабочий день в некоммерческой организации по развитию молодежи «My Block, My Hood, My City». Марекелл Вашингтон говорит, что не может позволить себе переехать из квартиры своей матери и выплатить долг в размере $10 тысяч. Он не отказался от своей американской мечты, которая, по его мнению, оказалась сложнее, чем он думал.

— Они не говорят вам, как трудно достичь американской мечты. Вы должны узнать это сами, — говорит Маркелл Вашингтон.

Томас Ричард и Селетти Чериш взяв в ипотеку пятикомнатное двухуровневое жилье в г. Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, за $612 тысяч в 2017 году думали, что осуществили свою версию американской мечты. Ежемесячная плата кредита в размере $5400, включая $689 частной ипотечной страховки, была очень высокой, но выполнимой.

Однако, смена места работы, рост расходов на электроэнергию, продукты, страховку и другие счета для семьи из шести человек стало причиной их решения снизить пенсионные взносы почти до нуля, отказаться от планов на отпуск и экономить на отоплении. Сложное финансовое положение подталкивает Томаса и Селетти продать жилье, которое выросло в цене более чем вдвое.

— У нас была американская мечта. Теперь это американский кошмар, потому что кажется, что страна дала нам обещание, а затем отобрала его, — сообщил Томас Ричард.

Житель г. Дес-Плейнсе, штат Иллинойс, 31-летний Кевин Мерфи считает, что даже найти девушку стало сложнее, чем раньше, из-за того, насколько дорогими стали свидания. Он не всегда может позволить себе оплатить чек и беспокоится, что менее привлекателен по сравнению с теми, кто зарабатывает больше $95 тысяч в год или имеет свое жилье.

— Для меня американская мечта кажется более далекой, чем когда-либо. Я беспокоюсь о том, когда мне будет 50 или 60 лет, и если ничего не изменится, я буду очень разочарован, — поделился Кевин Мерфи.

Опрос Wall Street Journal/NORC был проведен в июле 2024 года среди 1502 взрослых американцев, который показывает резкий разрыв между желаниями людей и их ожиданиями.

Двенадцать лет назад, когда исследователи Public Religion Research Institute опросили 2501 человека, «Американская мечта — все еще достижима?», более половины ответили утвердительно. Однако, на тот же вопрос The Wall Street Journal в июле 2024 года положительных ответов сократилось примерно до трети.