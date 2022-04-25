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Американская компания готова инвестировать в сельское хозяйство Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Апреля 2022, 22:39
Американская компания готова инвестировать в сельское хозяйство Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев 25 апреля встретился с вице-президентом компании «Champion Foods» Джонатаном Бурингом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, инвестирования и развития сельского хозяйства в Республике Казахстан, провели детальные переговоры и договорились подписать меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и компанией Champion Foods.

Компания готова организовать экспорт из Казахстана замороженного картофеля и другой овощной продукции, а также заинтересована в инвестировании средств в проекты по строительству заводов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в Казахстане. Общий объем инвестиций оценивается в 100 000 000 долларов США.

Champion Foods является крупнейшим продовольственным трейдером в США, а также занимается производством пищевых продуктов. Уже более 25 лет является поставщиком номер один для предприятий общественного питания, розничной торговли, промышленных предприятий, пекарен, оффшорных кейтеринговых компаний, судовых чандлеров и круизных компаний. Предприятие предоставляет сахар, замороженные овощи, рис, бобы, кукурузу, хлебные палочки, пиццу и другие продукты.


Инвестпроекты   Минсельхоз   США   Сельское хозяйство  
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