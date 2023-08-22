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    14:36, 22 Август 2023 | GMT +6

    Американец остался без почки после падения с велосипеда в горах Алматы

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    Фото: песс-служба управления здравоохранения Алматинской области
    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В приемный покой Алматинской многопрофильной клинической больницы поступил 17-летний гражданин США в тяжелом состоянии. Во время отдыха он упал с велосипеда в горной местности и получил серьезную травму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несовершеннолетний пациент поступил к нам по скорой помощи, он получил травму правой почки во время велопрогулки в горах Алматы. Состояние на момент поступления было тяжелое, пациент потерял много крови. В экстренном порядке провели полный цикл лабораторных анализов: свертывание, биохимия, общие исследования, исключение инфекций и инструментальной диагностики: УЗИ, МРТ, рентгенография. Также провели компьютерную томографию, по данным которой определили объем хирургического вмешательства. По результатам проведенных лабораторных и инструментальных исследований установлена тяжелая травма почки, при которой невозможно восстановить ее функции. Было принято решение экстренно провести операцию по удалению почки – нефрэктомия», - заявил врач-уролог Кожай Мадигулов.

    По его словам, операция по удалению почки показана только в серьезных случаях, когда никакие другие мероприятия не дают эффекта или жизнь пациента находится под угрозой. Молодого человека уже выписали из больницы в хорошем состоянии.

    Мать подростка выразила благодарность всему коллективу Алматинской областной больницы за помощь.

    В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что пациент и его мать являются гражданами Соединенных штатов Америки и приехали в Казахстан с целью провести активный уикенд.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Врачи Спасение Алматинская область Здравоохранение
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