Амерхан Рахимжанов освобожден от должности директора Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности директора государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



