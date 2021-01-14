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Амерхан Рахимжанов освобожден от должности директора Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы

14 Января 2021 09:09
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Амерхан Рахимжанов освобожден от должности директора Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности директора государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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