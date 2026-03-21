Amazon возвращается на рынок смартфонов с новым устройством Transformer
Более чем через 10 лет после провала Fire Phone компания Amazon планирует выпустить новый смартфон под кодовым названием Transformer, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Устройство будет интегрировано с голосовым помощником Alexa и станет персонализированным каналом для покупок и контента Amazon.
Первый смартфон Amazon, Fire Phone, был представлен в 2014 году и был снят с производства через год из-за низких продаж, несмотря на усилия основателя Джеффа Безоса конкурировать с Apple и Samsung.
По данным источников, знакомых с проектом, новый телефон Transformer разрабатывается в подразделении устройств и услуг Amazon. Он создается как персонализированное мобильное устройство, которое будет синхронизироваться с Alexa, облегчая доступ к покупкам на Amazon.com, Prime Video, Prime Music и заказу еды у партнеров, таких как Grubhub.
Проект возглавляет группа ZeroOne, созданная в прошлом году для разработки «прорывных» гаджетов. Руководитель команды Джей Аллард ранее работал в Microsoft и участвовал в создании Zune и Xbox.
Ожидается, что новый смартфон будет активно использовать возможности искусственного интеллекта, что может снизить зависимость от традиционных магазинов приложений. Alexa станет ключевой функцией, но не основной операционной системой устройства.
Сроки выпуска и финансовые детали проекта пока не разглашаются, а представители Amazon отказались от комментариев.
