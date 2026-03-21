Amazon возвращается на рынок смартфонов с новым устройством Transformer

Устройство будет интегрировано с голосовым помощником Alexa и станет персонализированным каналом для покупок и контента Amazon.

Первый смартфон Amazon, Fire Phone, был представлен в 2014 году и был снят с производства через год из-за низких продаж, несмотря на усилия основателя Джеффа Безоса конкурировать с Apple и Samsung.

По данным источников, знакомых с проектом, новый телефон Transformer разрабатывается в подразделении устройств и услуг Amazon. Он создается как персонализированное мобильное устройство, которое будет синхронизироваться с Alexa, облегчая доступ к покупкам на Amazon.com, Prime Video, Prime Music и заказу еды у партнеров, таких как Grubhub.

Проект возглавляет группа ZeroOne, созданная в прошлом году для разработки «прорывных» гаджетов. Руководитель команды Джей Аллард ранее работал в Microsoft и участвовал в создании Zune и Xbox.

Ожидается, что новый смартфон будет активно использовать возможности искусственного интеллекта, что может снизить зависимость от традиционных магазинов приложений. Alexa станет ключевой функцией, но не основной операционной системой устройства.

Сроки выпуска и финансовые детали проекта пока не разглашаются, а представители Amazon отказались от комментариев.

