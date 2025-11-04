РУ
    Amazon и OpenAI заключили соглашение на $38 миллиардов

    Amazon Web Services (AWS) и OpenAI объявили о заключении многолетнего стратегического соглашения в размере 38 млрд долларов, предусматривающего использование OpenAI высокопроизводительной инфраструктуры AWS для выполнения и масштабирования ключевых искусственно-интеллектуальных рабочих процессов, передает агентство Kazinform.

    Фото: oxu.az

    Об этом сообщается на официальном сайте Amazon.

    В рамках нового контракта, рассчитанного на семь лет с последующим расширением сотрудничества, OpenAI получает доступ к вычислительным ресурсам AWS, включающим сотни тысяч новейших графических процессоров NVIDIA, с возможностью увеличения мощностей до десятков миллионов центральных процессоров для быстрого масштабирования агентных ИИ-нагрузок.

    Как заявляет сама компания, AWS обладает уникальным опытом эксплуатации крупномасштабной ИИ-инфраструктуры с высоким уровнем безопасности, надежности и производительности — кластеры компании уже превышают 500 тысяч чипов.

    Бурное развитие технологий искусственного интеллекта вызвало беспрецедентный спрос на вычислительные мощности. Поставщики передовых ИИ-моделей, стремясь вывести свои системы на новый уровень интеллектуальности, все чаще обращаются к AWS. В рамках партнерства OpenAI начнет использовать вычислительные ресурсы AWS немедленно, при этом вся запланированная инфраструктура будет развернута до конца 2026 года с возможностью дальнейшего расширения в 2027 году и последующих периодах.

    Отмечается, что кластеры спроектированы для поддержки различных типов рабочих нагрузок — от обслуживания запросов ChatGPT до обучения моделей нового поколения — с возможностью гибкой адаптации к меняющимся потребностям OpenAI.

    — Масштабирование передового искусственного интеллекта требует колоссальных, надежных вычислительных мощностей, — отметил сооснователь и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

    Ранее мы писали, что OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире. Ее стоимость оценивается в 500 млрд долларов.

