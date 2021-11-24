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Амандык Баталов освобожден от должности

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Ноября 2021, 11:12
Амандык Баталов освобожден от должности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Баталов Амандык Габбасович освобожден от должности акима Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось о том, что регион возглавил Канат Бозумбаев.

Баталов Амандык Габбасович родился в 1952 году. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт. Специальность – инженер-гидротехник.

Трудовую деятельность начал старшим инженером проектно-конструкторского бюро «Казглавселезащита» города Алматы. В разные годы занимал ответственные должности в области строительства. Работал заместителем, первым заместителем главы Калининской районной администрации города Алматы, главой администрации Ленинского района города Алматы, акимом Жетысуского района города Алматы, заместителем акима Алматинской области.

С апреля 2008 года трудился первым заместителем акима Алматинской области.

С 20 августа 2014 года работал акимом Алматинской области.

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