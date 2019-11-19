Амандык Баталов о строительстве АЭС: Все осталось на стадии разговора
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Никаких обсуждений и выездов касательно возможного строительства АЭС в Алматинской области не было. Об этом заявил глава региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сразу скажу, что да, был разговор. Вы знаете, что было несколько вариантов. Алматинская область – в Жамбылском районе, рядом с озером Балхаш был один из вариантов. Другой вариант - в Восточно-Казахстанской области. Однако все это осталось на стадии разговора. Никаких отводов земель, никаких обсуждений, никаких выездов не было. Это я могу откровенно сказать», - прокомментировал аким Алматинской области Амандык Баталов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.
Напомним, в апреле текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Восточно-Казахстанскую область высказал свое мнение относительно строительства АЭС в республике.
Президент тогда отмечал, что без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято не будет.
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