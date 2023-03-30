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AMANAT предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность Премьер-Министра

Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2023, 10:33
AMANAT предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность Премьер-Министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента, председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президенту от партии AMANAT была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность Премьер-Министра.

В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время Глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе.

В среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Правительстве Республики Казахстан», согласно которому Кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

Напомним, на первой сессии Парламента восьмого созыва кандидатура Ерлана Кошанова на пост председателя Мажилиса была поддержана единогласно. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.


Президент Казахстана   Мажилис   Ерлан Кошанов   AMANAT  
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