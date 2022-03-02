«Аманат» отвечает на многие волнующие общество вопросы - директор Нацбиблиотеки
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Национальной библиотеки РК, председатель Казахстанского Библиотечного Союза Бахытжамал Оспанова высказалась о переименовании правящей партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
1 марта на внеочередном съезде правящей партии было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».
«Сейчас наш народ сосредоточен на задаче дальнейшего укрепления Нового Казахстана. В связи с этим переименование этой политической организации на съезде партии вполне правомерно. Этот актуальный вопрос давно обсуждался в обществе. Казахстанцы после недавних январских событий начали по-новому смотреть на происходящие изменения. Поэтому смена названия правящей партии на «Аманат» отвечает многим волнующим вопросам в обществе. Кроме того, это название определяет основные направления деятельности партии. Наша с вами общая задача сегодня – сохранить наши национальные ценности, дарованные нашими предками, нашу необъятную землю и укрепить наше единство. Это священный аманат для нас с вами!», - отметила Бахытжамал Оспанова.
Ранее был опубликован полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии «Nur Otan».
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