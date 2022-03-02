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«Аманат» отвечает на многие волнующие общество вопросы - директор Нацбиблиотеки

2 Марта 2022 13:33
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«Аманат» отвечает на многие волнующие общество вопросы - директор Нацбиблиотеки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Национальной библиотеки РК, председатель Казахстанского Библиотечного Союза Бахытжамал Оспанова высказалась о переименовании правящей партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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1 марта на внеочередном съезде правящей партии было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».

«Сейчас наш народ сосредоточен на задаче дальнейшего укрепления Нового Казахстана. В связи с этим переименование этой политической организации на съезде партии вполне правомерно. Этот актуальный вопрос давно обсуждался в обществе. Казахстанцы после недавних январских событий начали по-новому смотреть на происходящие изменения. Поэтому смена названия правящей партии на «Аманат» отвечает многим волнующим вопросам в обществе. Кроме того, это название определяет основные направления деятельности партии. Наша с вами общая задача сегодня – сохранить наши национальные ценности, дарованные нашими предками, нашу необъятную землю и укрепить наше единство. Это священный аманат для нас с вами!», - отметила Бахытжамал Оспанова.

Ранее был опубликован полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии «Nur Otan».


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#Алматы   #Общество   #Политика   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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