Алуа Балкибекова стала серебряным призёром Кубка мира по боксу

Балкибекова вновь подтвердила высокий уровень и стабильность, дойдя до решающего поединка престижного международного турнира. В её активе — титул чемпионки мира, два золота чемпионатов Азии и опыт выступлений на крупнейших мировых аренах.

В полуфинале казахстанка одержала уверенную победу над соперницей из Бразилии

Участие в Кубке мира под эгидой World Boxing стало важным этапом подготовки Балкибековой к главным стартам сезона.

Напомним, чемпионат мира по боксу пройдёт в Ливерпуле уже этой осенью