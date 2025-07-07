20:00, 06 Июль 2025 | GMT +5
Алуа Балкибекова стала серебряным призёром Кубка мира по боксу
Чемпионка мира и любимица болельщиков Алуа Балкибекова завоевала серебро на Кубке мира по боксу. В финале турнира в весовой категории до 50 кг она уступила финской спортсменке Пихлу Кайво Оджа, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Балкибекова вновь подтвердила высокий уровень и стабильность, дойдя до решающего поединка престижного международного турнира. В её активе — титул чемпионки мира, два золота чемпионатов Азии и опыт выступлений на крупнейших мировых аренах.
В полуфинале казахстанка одержала уверенную победу над соперницей из Бразилии
Участие в Кубке мира под эгидой World Boxing стало важным этапом подготовки Балкибековой к главным стартам сезона.
Напомним, чемпионат мира по боксу пройдёт в Ливерпуле уже этой осенью