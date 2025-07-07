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    20:00, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Алуа Балкибекова стала серебряным призёром Кубка мира по боксу

    Чемпионка мира и любимица болельщиков Алуа Балкибекова завоевала серебро на Кубке мира по боксу. В финале турнира в весовой категории до 50 кг она уступила финской спортсменке Пихлу Кайво Оджа, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Динара Акылжанова/ Kazinform

    Балкибекова вновь подтвердила высокий уровень и стабильность, дойдя до решающего поединка престижного международного турнира. В её активе — титул чемпионки мира, два золота чемпионатов Азии и опыт выступлений на крупнейших мировых аренах.

    В полуфинале казахстанка одержала уверенную победу над соперницей из Бразилии 

    Участие в Кубке мира под эгидой World Boxing стало важным этапом подготовки Балкибековой к главным стартам сезона.

    Напомним, чемпионат мира по боксу пройдёт в Ливерпуле уже этой осенью

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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