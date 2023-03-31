Алтынторе Букенова избрали председателем маслихата города Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Состоялась первая организационная сессия Карагандинского городского маслихата VIII созыва. Народные избранники получили свои нагрудные знаки и удостоверения, затем избрали председателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая сессия депутатов нового созыва началась с оглашения окончательных итогов прошедших 19 марта выборов. Информацию зачитал председатель городской избирательной комиссии города Дархан Малдыбаев, после чего вручил депутатам VIII созыва удостоверения и значки.

После вручения депутаты приступили к рассмотрению повестки дня сессии. По результатам открытого голосования председателем городского маслихата был избран Алтынторе Букенов.

Букенов Алтынторе Жангельдыевич - кандидат экономических наук, доцент, директор ЧУ «Карагандинский банковский колледж». Он был избран депутатом городского маслихата VII созыва, возглавлял постоянную комиссию по вопросам труда и социальной сферы города.

Депутаты определили составы постоянных комиссий и их председателей.

Комиссию по вопросам социальной сферы и социальной защиты населения города возглавила Марина Платонова, комиссию по вопросам экономики, программы развития, бюджета и предпринимательства - Денис Дедов. Председателем постоянной комиссии по вопросам законности и прав человека избран Равиль Садыков, а председателем по вопросам строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства города стал Толеген Ашимов.

Избранных депутатов поздравил аким города Мейрам Кожухов. Обращаясь к депутатам, Мейрам Муратович акцентировал, что работать надо в интересах своих избирателей, приложить максимум усилий для выполнения данных избирателям обещаний.