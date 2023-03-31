Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Алтынторе Букенова избрали председателем маслихата города Караганды

Агата Мухамеджанова
31 Марта 2023, 18:36
Алтынторе Букенова избрали председателем маслихата города Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Состоялась первая организационная сессия Карагандинского городского маслихата VIII созыва. Народные избранники получили свои нагрудные знаки и удостоверения, затем избрали председателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая сессия депутатов нового созыва началась с оглашения окончательных итогов прошедших 19 марта выборов. Информацию зачитал председатель городской избирательной комиссии города Дархан Малдыбаев, после чего вручил депутатам VIII созыва удостоверения и значки.

После вручения депутаты приступили к рассмотрению повестки дня сессии. По результатам открытого голосования председателем городского маслихата был избран Алтынторе Букенов.

Букенов Алтынторе Жангельдыевич - кандидат экономических наук, доцент, директор ЧУ «Карагандинский банковский колледж». Он был избран депутатом городского маслихата VII созыва, возглавлял постоянную комиссию по вопросам труда и социальной сферы города.

Депутаты определили составы постоянных комиссий и их председателей.

Комиссию по вопросам социальной сферы и социальной защиты населения города возглавила Марина Платонова, комиссию по вопросам экономики, программы развития, бюджета и предпринимательства - Денис Дедов. Председателем постоянной комиссии по вопросам законности и прав человека избран Равиль Садыков, а председателем по вопросам строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства города стал Толеген Ашимов.

Избранных депутатов поздравил аким города Мейрам Кожухов. Обращаясь к депутатам, Мейрам Муратович акцентировал, что работать надо в интересах своих избирателей, приложить максимум усилий для выполнения данных избирателям обещаний.


Карагандинская область   Выборы   Регионы   Маслихат   Выборы акимов   Караганда   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте