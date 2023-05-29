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Алтай Рахимбетов возглавил Алматинские тепловые сети

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Мая 2023, 15:55
Алтай Рахимбетов возглавил Алматинские тепловые сети Фото: gov.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) назначен экс-аким Бостандыкского района города Алтай Рахимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алтай Рахимбетов родился в 1973 году. Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности теплогазоснабжение, вентиляция, охрана воздушного бассейна.

Свою трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов. В разные годы работал в структурных подразделениях Управления экологии, Управления охраны окружающей среды, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. С 2015 по 2018 год занимал должность акима Ауэзовского района города Алматы.

До назначения на должность генерального директора АлТС работал акимом Бостандыкского района Алматы.


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