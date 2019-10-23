+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.75 EUR 434.26
RUB 6.12 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алтай Кульгинов встретился с представителями НПО столицы

23 Октября 2019 11:57
Поделиться:
Алтай Кульгинов встретился с представителями НПО столицы

НУР-СУЛТАН. Казинформ - Как в столице помогают людям в сложной жизненной ситуации и с особыми потребностями, рассказали представители неправительственных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Новости по теме

Столичный акимат призвал НПО принять участие в формировании тем госсоцзаказа
Летняя школа для гражданских активистов стартовала в Актобе Взаимодействие с НПО обсудили в Туркестанской области

Аким столицы Алтай Кульгинов выслушал предложения всех присутствовавших на встрече представителей НПО. Встреча прошла в Центре поддержки института семьи «Жанұя».

Руководитель частного фонда «Қорғау Астана» Анна Рыль отметила, что нужна помощь в расширении приюта для лиц, переживших домашнее насилие и попавших в сложную жизненную ситуацию.

«Служба сама приходит на помощь человеку, для получения АСП совместно с акиматом помогли порядка 300 людям с пропиской. Каждая история для нас своего рода кейс, который мы ведем до логического завершения», - сказала Анна Рыль.


В центре люди могут находиться до 6 месяцев, в организации с посетителями работают психологи.

Ардак Отарбаев, представитель Общественного объединения инвалидов Центр «Независимая жизнь «Дос», после ДТП оказался в инвалидной коляске, но не опустил руки: выступает на соревнованиях по бальным танцам и занимается соцделами.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо снимать все имеющиеся барьеры, «город должен быть комфортным для проживания».

О мерах трудоустройства социально уязвимого слоя населения и людей с особыми потребностями рассказал руководитель соцмастерской GreenTAL Эмин Аскеров.

Также поднимались вопросы деятельности волонтеров, клуба «28 петель», которые вяжут вещи для недоношенных детей, и т.д. Участники озвучивали вопросы аренды помещений, точек сбыта для изготавливаемой продукции, создания условий для людей с особыми потребностями.


Аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил участников и предложил проекты для совместной работы.

«Я очень рад тому, что каждый выступающий озвучил конкретные предложения и проекты. Вместе мы можем сделать еще больше. В этом году число активных НПО по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в два раза - с 273 до 471. Радует, что есть НПО, которые продвигают полезные для общества проекты», - сказал Алтай Кульгинов. «Президент объявил 2020 год Годом волонтеров. Здесь можем тоже точечно поработать. Предлагаю совместно поработать над улучшением работ КСК. Ведь КСК - это организация местного самоуправления. Общими сплоченными действиями можем достичь значимых результатов. Также совместно можем заниматься развитием городских общественных пространств», - подытожил аким города.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив