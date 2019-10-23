Алтай Кульгинов встретился с представителями НПО столицы

НУР-СУЛТАН. Казинформ - Как в столице помогают людям в сложной жизненной ситуации и с особыми потребностями, рассказали представители неправительственных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Аким столицы Алтай Кульгинов выслушал предложения всех присутствовавших на встрече представителей НПО. Встреча прошла в Центре поддержки института семьи «Жанұя».

Руководитель частного фонда «Қорғау Астана» Анна Рыль отметила, что нужна помощь в расширении приюта для лиц, переживших домашнее насилие и попавших в сложную жизненную ситуацию.

«Служба сама приходит на помощь человеку, для получения АСП совместно с акиматом помогли порядка 300 людям с пропиской. Каждая история для нас своего рода кейс, который мы ведем до логического завершения», - сказала Анна Рыль.





В центре люди могут находиться до 6 месяцев, в организации с посетителями работают психологи.

Ардак Отарбаев, представитель Общественного объединения инвалидов Центр «Независимая жизнь «Дос», после ДТП оказался в инвалидной коляске, но не опустил руки: выступает на соревнованиях по бальным танцам и занимается соцделами.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо снимать все имеющиеся барьеры, «город должен быть комфортным для проживания».

О мерах трудоустройства социально уязвимого слоя населения и людей с особыми потребностями рассказал руководитель соцмастерской GreenTAL Эмин Аскеров.

Также поднимались вопросы деятельности волонтеров, клуба «28 петель», которые вяжут вещи для недоношенных детей, и т.д. Участники озвучивали вопросы аренды помещений, точек сбыта для изготавливаемой продукции, создания условий для людей с особыми потребностями.





Аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил участников и предложил проекты для совместной работы.

«Я очень рад тому, что каждый выступающий озвучил конкретные предложения и проекты. Вместе мы можем сделать еще больше. В этом году число активных НПО по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в два раза - с 273 до 471. Радует, что есть НПО, которые продвигают полезные для общества проекты», - сказал Алтай Кульгинов. «Президент объявил 2020 год Годом волонтеров. Здесь можем тоже точечно поработать. Предлагаю совместно поработать над улучшением работ КСК. Ведь КСК - это организация местного самоуправления. Общими сплоченными действиями можем достичь значимых результатов. Также совместно можем заниматься развитием городских общественных пространств», - подытожил аким города.



