Алтай Кульгинов вручил ключи от квартир более 400 семьям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» аким столицы Алтай Кульгинов вручил ключи от квартир 419 очередникам, передает МИА «Казинформ».

Квартиры распределены по категориям: социально уязвимые слои населения, дети-сироты, инвалиды и участники ВОВ, многодетные семьи. Жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков, расположен на пересечении улиц пр. Н. Тендиева и ул. Ш. Бейсекова.

«Основатель нашей Независимости, Елбасы Нурсултан Абишевич, с первых дней говорит, что мы должны создавать условия для наших граждан. Раньше таких жилищных госпрограмм не было, не было такой динамики и такого объёма строительства. Сейчас в столице ежегодно строится до 2 млн квадратов жилья, свыше 80% - это частные инвестиции, а это значит рабочие места, налоги, бизнес развивается, но в то же время государство выполняет свою социальную задачу. Не все будет делаться за один год, потому что население растёт. Мы развиваемся и при этом создаём условия. Только здесь мы предоставляем свыше 400 квартир. В следующем году по поручению Главы государства Касым-Жомарт Кемелевича мы в 3 раза увеличим объемы строительства доступного жилья», - сказал А.Кульгинов.

Так, обладательница арендного жилья Жанна Такенова отметила, что стояла в очереди с 2009 года, «мы успели познакомиться с нашими соседями, нас всех переполняют чувства радости и счастья».









«Сегодня для нас знаменательный день. Благодарны государству за предоставленное нам жилье. Я воспитываю ребенка с особыми потребностями, он очень рад, что теперь у нас есть свои заветные квадратные метры, не будем теперь жить на коробках в ожидании переезда с одной съемной квартиры на другую. Наш жилье хоть и называется арендным, продлевать срок можно сколько угодно, поэтому хотелось бы сказать другим людям, чтобы не боялись подавать заявки на арендное жилье без права выкупа. Ведь вы можете проживать в них столько, сколько вам нужно», - отметила Ж.Такенова.





На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства во избежание падения детей из окон поручил усилить параметры безопасности в строительных нормах. Таким образом, во всех квартирах нового ЖК установлены устройства для фиксации окон. В рамках развития программы «Экономика простых вещей» для возведения ЖК в основном использовали стройматериалы отечественного производства, установленные лифты также казахстанского производства.









Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что с наступлением весны начнутся работы по благоустройству территории: высадят деревья, установят дополнительное количество лавочек, детских тренажеров и т.д.

Отметим, помимо этого ко Дню Первого Президента Республики Казахстан пособия получили астанчане из категории получателей адресной социальной помощи. В эту категорию входят лица, которые имеют среднедушевой доход ниже черты бедности. Она определяется как 70% от величины прожиточного минимума. Размер социальной помощи для получателей адресной социальной помощи составит 4,5 МРП или 11363 тенге.



















