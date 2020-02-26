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Алтай Кульгинов: Вопрос строительства жилья - приоритетная для нас задача

26 Февраля 2020 09:47
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Алтай Кульгинов: Вопрос строительства жилья - приоритетная для нас задача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы строительства доступного и коммерческого жилья, социальных и культурных объектов обсудили в акимате столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

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Алтай Кульгинов встретился с представителями ведущих строительных организаций. На встрече застройщики также высказали свои предложения и подняли ряд вопросов, которые городской администрацией взяты в работу.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо уделять должное внимание качеству строительных работ. «Вопрос строительства жилья, социальных объектов - приоритетная для нас задача. Со своей стороны акимат оказывает и будет оказывать максимальную поддержку. Но необходимо, чтобы вы со своей стороны соблюдали все необходимые требования: качество строительства, обеспечение безопасности при производстве работ, своевременно выплачивали работникам заработную плату. По поручению Главы государства объем строительства доступного жилья в текущем году будет увеличен в три раза. Совместными усилиями нам нужно нарастить темпы строительства и сделать задел на следующие годы», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Следует отметить, в столице принят дизайн-код. Дизайн-код представляет собой ряд правил и рекомендаций в целях формирования стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды: ориентирован на фасадные элементы зданий, сооружений и улично-дорожное пространство. Также предусмотрена корректировка существующего положения улично-дорожной сети от фасадной части застройки с учетом малых архитектурных форм, благоустройства, применения отделочных материалов, цветовых решений, габаритов рекламных конструкций.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Строительство, Жилье, Нурлы жер,
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