Алтай Кульгинов: В Генплан развития столицы необходимо внести корректировки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил о необходимости внесения корректировок в Генеральный план города до 2035 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом роста населения необходимо внести корректировки в Генеральный план города до 2035 года. К примеру, согласно Генплану 2010 года население столицы должно было составлять 1,2 млн человек в 2030 году, но данная отметка была достигнута на десять лет раньше. Следовательно, при развитии города необходимо учитывать быстрые темпы роста населения, такие как: строительство жилья и социальных объектов (доступное льготное жилье, школы, детсады, медучреждения), так и строительство инфраструктуры, дорожной сети и т.д», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

Согласно опубликованным данным, ежегодно увеличивается количество социальных объектов. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 соцквартир, то в текущем году планка поднята до 10 тыс. льготных соцквартир. Также увеличение идет и по строительству школ, детских садов, медицинских учреждений.





Строительство важных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность всего города, как ТЭЦ-3, КОС-2 (канализационные очистные сооружения), НФС-3 (водоснабжение) - взяты на контроль. Для того чтобы в дальнейшем обеспечивать новые дома и объекты водой, канализацией и теплом ведем реализацию проектов ТЭЦ-3 и НФС-3 (водоснабжение).

«Также ведем проектирование КОС-2 и электрических подстанций. Для того чтобы ливневые канализации города справлялись с работой, сеть строительства ливневок расширили - в нескольких районах появятся дополнительные ливневки», - добавил Алтай Кульгинов.

Он также остановился на вопросе создания вокруг столицы дорожной сети.

«Осенью 2019 года открыли автодорожное кольцо вокруг столицы. Общая протяжённость составляет 87 км. Кольцевая автомобильная дорога позволяет автомобилистам заезжать и выезжать из города в разные стороны: к примеру, в Кокшетау, Костанай, Павлодар, Караганду и т.д. Также открытие данного автодорожного кольца позволяет транзитному автотранспорту следовать по своему маршруту, не заезжая в город. А это значительно разгружает движение на городских улицах, увеличивает скоростной режим автомобилей и способствует улучшению экологии города», - проинформировал Алтай Кульгинов.

Также, по словам акима, в городе ведется строительство ряда мостов, прокладываются дороги, пробиваются новые улицы.

«Вносить корректировки будем с учетом мнения общественности. Планируем, что в документ внесем корректировки в течение года. Кроме того, город планомерно развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город». Это когда каждый район представляет собой полицентричное развитие. Когда в шаговой доступности расположены соцобъекты, места для пеших прогулок и т.д. В мастер-плане отдельно выделены такие пункты, как «Устойчивый город с чистой экологией» и «Здоровый город с активным образом жизни». В прошлом году благоустроили свыше 60 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и более 150 дворов», - пояснил Алтай Кульгинов.

Отмечено, что особое внимание будет уделяться массовому озеленению всех районов города. Только в этом году не территории столицы планируется высадить 1 млн зеленых насаждений. 800 тыс. из них в зеленом поясе, который является своего рода легкими города.

«Зеленый пояс не только улучшает экологию, но и смягчает климатические условия города. Также на прилегающих территориях ряда достопримечательностей разобьем дубовые и сиреневые сады. Появляются целые парковые кластеры. К примеру, в планах построить два экологических парка. Один из них будет у озера Талдыколь. Вдоль территории будут смотровые площадки и образовательные центры для будущих биологов и орнитологов. Создание природного парка даст возможность сохранить естественную среду обитания животных и редких птиц. Таким образом, при создании инфраструктуры парк Талдыколь может стать центром для развития экотуризма. Второй экопарк – у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт). Парковый комплекс предусматривает создание искусственных водоемов для рыбалки, особо охраняемых прибрежных зон, прогулочных и велодорожек, зон для занятий активными видами спорта, площадок для поддержания уникальной экосистемы территории. Что касается так называемого малого Талдыколя – то он осушаться не будет, водная гладь будет сохранена. Увеличение общественных пространств (парки, скверы, бульвары) поможет сделать город по-настоящему еще более комфортным. Развитие столицы находится на контроле у руководства страны», - написал аким столицы.

Ранее сообщалось, как в столице планируется строительство парковых зон.