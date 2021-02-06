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    21:41, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов: В 2021 году в столице будет построено 15 школ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году в столице будет построено 15 школ. Об этом сообщил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов в интервью телеканалу «Астана-ТВ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на условия пандемии, в столице не останавливается строительство школ. Потому что у нас есть проблема трехсменных школ, которых насчитывается 8. Кроме того, есть школы с превышением численности учеников, таких школ 22. В настоящее время количество трехсменных школ уменьшилось вдвое, количество школ с превышением численности учеников уменьшилось с 22 до 14. Если обратиться к статистике, то в 2019 году в городе построено школ на 6 тысяч учеников, в 2020 году - на 10 тысяч учеников. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 15 школ на 40 тысяч учеников», – сказал А.Кульгинов.

    Также аким сообщил, что в столице более 48 тысяч человек стоит в очереди на жилье. В их числе представители различных социальных групп. Проблема доступного жилья планомерно решается. В 2018 году было предоставлено 1 100 квартир, в 2019 году - 2 209, в 2020 году - более 7 тысяч квартир. В 2021 году планируется предоставить очередникам более 10 тысяч квартир.


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