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    12:48, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов рассказал о строительстве моста через реку Есиль

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на онлайн-брифинге в СЦК рассказал о строительстве моста через реку Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году начнем строительство моста через реку Есиль по проспекту Тауельсиздик. В течение двух лет завершим строительство. Тогда значительно разгрузим проспект Мангилик ел и соединим левый и правый берег дополнительными мостами», - отметил Алтай Кульгинов.

    Ранее аким столицы рассказывал о том, что в текущем году году количество долгостроев сократится еще на 57 проблемных многоквартирных жилых комплексов.

    «Долгожданные ключи от квартир получат более 7 тысяч дольщиков. Акиматом Нур-Султана ведётся системная работа по решению проблем дольщиков. Таким образом, только за два года количество долгостроев снизится более чем в два раза», - добавил он.


    Теги:
    Астана Акимат Строительство
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