Алтай Кульгинов рассказал о строительстве моста через реку Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на онлайн-брифинге в СЦК рассказал о строительстве моста через реку Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году начнем строительство моста через реку Есиль по проспекту Тауельсиздик. В течение двух лет завершим строительство. Тогда значительно разгрузим проспект Мангилик ел и соединим левый и правый берег дополнительными мостами», - отметил Алтай Кульгинов.

Ранее аким столицы рассказывал о том, что в текущем году году количество долгостроев сократится еще на 57 проблемных многоквартирных жилых комплексов.

«Долгожданные ключи от квартир получат более 7 тысяч дольщиков. Акиматом Нур-Султана ведётся системная работа по решению проблем дольщиков. Таким образом, только за два года количество долгостроев снизится более чем в два раза», - добавил он.