Алтай Кульгинов прокомментировал вопрос возврата средств из «Банка Астаны» по проекту LRT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов ответил на вопрос возврата средств из «Банка Астаны» по проекту LRT в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу возврата средств из «Банка Астаны» работа проводится. Но это работа не одного дня. Там есть земельные участки, здания, транспорт. В целом по итогам года мы еще скажем о результатах. Это все имущество через суд надо будет изъять и реализовать. Эти все вопросы на нашем контроле», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Градоначальник также прокомментировал вопрос, какой будет цена за проезд в случае завершения проекта.

«Во всем мире общественный транспорт субсидируется - расчетов, сколько будет стоить билет, пока нет. Как достроим, все расчеты будут ясны», - резюмировал Алтай Кульгинов.

Ранее аким на брифинге в СЦК заявил, что проект легкорельсового транспорта будет доведен до завершения, и сообщил, насколько удешевили проект LRT в столице.

О том, что столичный акимат рассматривает вопрос взыскания задолженности с «Банка Астаны» на строительство LRT, сообщалось в июле 2019 года в ходе заседания Правительства РК.