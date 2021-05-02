Алтай Кульгинов призвал бизнесменов сажать деревья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о планах по озеленению города, передает МИА «Казинформ».

«Наша столица с каждым годом становится все зеленее! Некогда голые участки и болотистые/заброшенные местности превращаются в своего рода зелёные островки. В текущем году планируем высадить рекордное количество зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д) - свыше 1 миллиона! В том числе, в зелёном поясе столицы. Это позволит из некогда города-степи создать город-зелёный «оазис».

Во всех районах города на протяжении последних нескольких недель проходит экологический месячник «Бірге - Таза Қазақстан». Сегодня принял участие в посадке деревьев на прилегающей территории «Астана Балет», совместно со столичными членами Ассамблеи народа Казахстана высадили деревья у мечети Нур-Астана, также с коллегами высадили деревья в ботаническом саду. Активное участие принимают наши неравнодушные горожане, волонтеры. Выражаю благодарность!

Призываю наших предпринимателей, руководителей ТРЦ/ТД/МСБ, управляющих ОСИ (КСК) активно озеленять прилегающие к вам территории. Таким образом, вы не только улучшите эстетический вид ваших объектов и создадите благоприятные условия для горожан, но и внесёте значительный вклад в улучшение экологии!

Со своей стороны масштабно озеленяем не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории наших достопримечательностей. К примеру, на прилегающей территории «Астана Опера» будет свой дубовый сад, в Триатлон парке – сиреневый сад. Систему полива в парках, скверах, бульварах улучшили практически в 5 раз. Система полива ведётся как в автоматическом, так и в механических режимах.

Количество экологических зон в Нур-Султане будет расти ежегодно.

Глава государства в Послании народу отметил важность масштабного озеленения страны и городов», - написал аким столицы.



