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    20:41, 01 Май 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов призвал бизнесменов сажать деревья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о планах по озеленению города, передает МИА «Казинформ».

    «Наша столица с каждым годом становится все зеленее! Некогда голые участки и болотистые/заброшенные местности превращаются в своего рода зелёные островки. В текущем году планируем высадить рекордное количество зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д) - свыше 1 миллиона! В том числе, в зелёном поясе столицы. Это позволит из некогда города-степи создать город-зелёный «оазис».

    Во всех районах города на протяжении последних нескольких недель проходит экологический месячник «Бірге - Таза Қазақстан». Сегодня принял участие в посадке деревьев на прилегающей территории «Астана Балет», совместно со столичными членами Ассамблеи народа Казахстана высадили деревья у мечети Нур-Астана, также с коллегами высадили деревья в ботаническом саду. Активное участие принимают наши неравнодушные горожане, волонтеры. Выражаю благодарность!


    Призываю наших предпринимателей, руководителей ТРЦ/ТД/МСБ, управляющих ОСИ (КСК) активно озеленять прилегающие к вам территории. Таким образом, вы не только улучшите эстетический вид ваших объектов и создадите благоприятные условия для горожан, но и внесёте значительный вклад в улучшение экологии!

    Со своей стороны масштабно озеленяем не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории наших достопримечательностей. К примеру, на прилегающей территории «Астана Опера» будет свой дубовый сад, в Триатлон парке – сиреневый сад. Систему полива в парках, скверах, бульварах улучшили практически в 5 раз. Система полива ведётся как в автоматическом, так и в механических режимах.

    Количество экологических зон в Нур-Султане будет расти ежегодно.

    Глава государства в Послании народу отметил важность масштабного озеленения страны и городов», - написал аким столицы.





    Теги:
    Астана Экология Акимат Видео Строительство Благоустройство
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