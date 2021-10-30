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    17:12, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов поблагодарил регионы за участие в сельхозярмарках в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что аграрии из регионов привезли на столичные ярмарки в общей сложности около пять тысяч тонн продукции, передает МИА «Казинформ».

    «В эти выходные на сельскохозяйственной ярмарке представлена продукция Акмолинской области. Ярмарки стартовали с 21 августа. За это время участие приняли товаропроизводители со всех областей страны.

    В общей сложности товаропроизводители привезли в столицу почти пять тыс тонн продукции. Такие ярмарки позволяют реализовать продукцию по цене ниже рыночных. Весь представленный товар сертифицирован и прошел ветеринарный контроль. С учетом эпидситуации были учтены и соблюдены все саннормы.

    Выражаю благодарность сельхозтоваропроизводителям регионов и коллегам акимам за участие в сельскохозяйственных ярмарках! Мы же продолжим проведение таких ярмарок, в том числе с участием наших товаропроизводителей и оптовиков.

    Также для сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары принят ряд мер: продолжаем проект «оборотный механизм», по нему расширили количество участников, увеличили сумму, выделяемую торговым сетям на закуп социально значимого продовольствия. Также заключили договоры с рядом производителей и поставщиками на мясную, овощную, молочную продукцию; с крупными хлебопекарными предприятиями.

    За счёт частных инвестиций в городе ведётся строительство ряда объектов, которые позволят обеспечить продбезопасность, снабдить рынок местным товаром: три оптово-распределительных центра, два тепличных комплекса, хлебокондитерский комбинат. Кроме того, на инвестсовете поддержали строительство производственно-пищевого комплекса, это хлебокондитерский комбинат, молокоперерабатывающий завод, овощехранилище «, - говорится в опубликованном сообщении.



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