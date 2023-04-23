Алтай Кульгинов ознакомился со строительством визит-центра в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился со строительством визит-центра в селе Сарайшык Махамбетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» в ближайшее время будет открыт визит-центр для посетителей. В нем разместились экспозиционно-выставочные залы, фондохранилище, конференц-зал, лабораторные и реставрационные помещения, библиотека с электронной базой данных. Есть площадки для проведения лекций, музей под открытым небом и этноаул.

Крупный торговый город Сарайшык был разрушен в 1580 году. 300 лет до этого он был одним из центров Великого Шелкового пути.

«В Казахстане много сакральных и исторических мест, которые могут рассказать о прошлом нашей страны. Большой интерес к ним испытывают не только наши сограждане, но и зарубежные туристы. Однако зачастую эти памятники истории и археологии не имеют туристической инфраструктуры. Визит-центр, который будет на днях открыт на территории древнего Сарайшыка, привлечет внимание к богатому культурному и историческому наследию нашей страны, активизирует въездной и внутренний туризм», - отметил Алтай Кульгинов.