Алтай Кульгинов ответил на обвинения в лоббировании интересов застройщиков в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов ответил на обвинения, опубликованные в социальных сетях, в лоббировании интересов застройщиков в то время, когда он занимал должность акима Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, разные мнения бывают. Я скажу следующее. Во-первых, основной драйвер экономики столицы – это стройка. Строительная индустрия, развитие малого и среднего бизнеса. Поэтому, в первую очередь, перед госорганами стоит задача по привлечению инвестиций. Второе – обеспечение жильем, социальным жильем. Только в 2021 году мы обеспечили социальным жильем очередников и вкладчиков «Отбасы банка» – 10 тысяч квартир. Из них 7 тысяч – для очередников. Если у вас есть конкретные факты – пожалуйста. Без передергивания фактов. Конкретно по проекту назовите», – сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

Алтай Кульгинов также отреагировал на слухи в интернете о его прозвище «Кульгинов 20%», намекающие на получение 20% от суммы сделок по госзакупкам.

«Эти ярлыки навешивать мне не надо. За это будете отвечать. Я знаю, когда некоторых акимов так называли. Это обвинение, вы в публичном пространстве обвиняете госслужащего. За это будете отвечать, не нужно этим заниматься. Такие нападки в отношении госслужащих бывают, это заказные. Пожалуйста, не нужно этого делать. Я добросовестно работал, будучи акимом, со своими коллегами ради интересов наших жителей. И я своей работы не стесняюсь», - заключил вице-премьер.

Ранее он прокомментировал вопрос нехватки воды в Астане. По его мнению, нужно как можно быстрее приступать к проекту по строительству водовода к Астане из канала Каныша Сатпаева.