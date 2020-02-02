Алтай Кульгинов о стройке «Абу-Даби Плаза»: Нужно завершить в срок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов проконтролировал ход строительства многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Строительство ведётся по поручению Елбасы - Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Во время встречи с представителями проекта аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что стройку необходимо завершить в срок.

«Темпы строительства шли медленно, подрядчик подводил. Учитывая эти факторы, я поехал в ОАЭ на встречу с вашим руководителем. Во время зарубежного визита Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич встречался с председателем совета директоров компании «Aldar Properties» Мухаммадом Аль Мубараком. После встреч руководство компании отправили к нам своего представителя. Покажите темпы работы, необходимо ускориться. Своевременное завершение объекта находится на личном контроле Президента. Нужно сдать объект на качественном уровне», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Многофункциональный комплекс «Абу-Даби Плаза» является самым высоким зданием в Центральной Азии и состоит из 5 блоков. С декабря прошлого года открыт торгово-развлекательный центр комплекса. Завершение проекта планируется в 2020 году.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Президент Казахстана встретился с председателем совета директоров компании «Aldar Properties» Мухаммадом Аль Мубараком. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущем состоянии проекта «Абу-Даби Плаза», который реализует данная компания.



