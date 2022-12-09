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Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК

9 Декабря 2022, 10:21
Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Президент РК назначил его заместителем Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

Алтай Кульгинов родился в 1978 году.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави, Академию государственного управления при Президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе «Болашак». Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

2001 - 2008 гг. - работа на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

2008 - 2010 гг. - заместитель генерального директора ТОО «Алаш Медиа Групп».

2010 - 2012 гг. - Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

2012 - 2013 гг. - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

2013 - 2016 гг. - аким города Уральска.

2016 - 2019 гг. - аким Западно-Казахстанской области.

2019 - 2022 гг. - аким города Астаны.


Фото: gov.kz




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