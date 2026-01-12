Альпинистское снаряжение понадобилось спасателям, чтобы спасти малышей в Астане

В момент, когда мать вышла в подъезд, малолетние дети изнутри захлопнули входную дверь и не смогли самостоятельно её открыть.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна 11-го этажа на 9-й этаж и благополучно передали детей 2021 и 2025 годов рождения их матери.

МЧС призывает родителей обеспечивать безопасность детей и не оставлять малолетних детей без присмотра.