    21:00, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Альпинистское снаряжение понадобилось спасателям, чтобы спасти малышей в Астане

    Инцидент произошёл в одном из жилых домов, расположенных на улице Султана Бейбарыса в районе Сарыарка города Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Альпинистское снаряжение понадобилось спасателям, чтобы спасти малышей в Астане
    Кадр из видео МЧС

     В момент, когда мать вышла в подъезд, малолетние дети изнутри захлопнули входную дверь и не смогли самостоятельно её открыть.

    Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна 11-го этажа на 9-й этаж и благополучно передали детей 2021 и 2025 годов рождения их матери.

    МЧС призывает родителей обеспечивать безопасность детей и не оставлять малолетних детей без присмотра.

    Жанара Мухамедиярова
