Альпиниаду на пик Героев-Панфиловцев перенесли из-за угрозы схода лавин в Алматы

В связи с угрозой схода лавин оргкомитет Альпиниады «Алматы-2024» сообщает о переносе сроков проведения массового восхождения на пик Героев-Панфиловцев с 7 мая на 12 мая передает корреспондент агентства Kazinform.

Решение о переносе мероприятия было принято по рекомендации ДЧС Алматы, Службы спасения, Федерации альпинизма Алматы и лавинной станции «Шымбулак». Разведка маршрута от альплагеря «Туюксу» до перевала Маншук Маметовой от 27-28 апреля показала, что снежный покров при уменьшении температуры воздуха увеличился на 20 см, при этом значительно повысился уровень лавинной опасности.

Таким образом, маршрут восхождения начинается 12 мая в 05:30 от высокогорного катка «Медеу» (1600 м). Подъем до ГЛК «Шымбулак» и далее через урочище Туюк-Су – урочище Мынжылки (3000 м) – ледник Маншук Маметовой (3600 м) – перевал Маншук Маметовой (3900 м) – пик Героев-Панфиловцев (4120 м). Высота вершины 4120 метров. Альпинистская сложность маршрута оценивается как 1А категории трудности.

К участию в Альпиниаде приглашаются все желающие, однако участники должны быть экипированы соответственно погодным условиям и иметь горный туристский опыт. Безопасность Альпиниады обеспечивается силами Федерации альпинизма города Алматы, Ассоциации горных спасателей, Службой спасения Акимата города Алматы.

Регистрация участников, положение и условия проведения - на сайте Альпиниада «Алматы 2024».

Стоимость поездки на гондольной дороге Медеу – Шымбулак - Медеу для всех участников Альпиниады 12 мая с 05:30 до 08:30 составит 1000 тенге. Мероприятие проводится с целью привлечения населения и молодежи к активным видам туризма, развития горного альпинизма. В этом году Альпиниада приурочена также к кампании «Алматы – наш общий дом» и призвана обратить внимание на осознанное экологическое отношение к природе.



Пик Героев-Панфиловцев, названный в честь славной дивизии под командованием Ивана Панфилова, является символом мужества, бесстрашия и самоотверженности советских воинов. Впервые пик был покорен в 1942 году группой курсантов Всесоюзной школы горной подготовки. Ежегодные Альпиниады на пик Героев-Панфиловцев проводятся с 2012 года и собирают всех желающих совершить безопасное восхождение на одну из красивейших вершин Малоалматинского ущелья.