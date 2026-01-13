Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией более $4 трлн

Акции Alphabet подскочили на 1% в понедельник после того, как Apple заявила, что будет использовать платформу Google Gemini в качестве основы для своих моделей искусственного интеллекта и следующего поколения Siri.

Как пишет CNBC, цена акций на закрытии торгов составила $331,86, в результате чего рыночная капитализация Alphabet превысила $4 триллиона.

Таким образом, Alphabet стала четвертой в мире компанией, достигший этого уровня.

В июле прошлого года Nvidia и Microsoft впервые преодолели отметку в 4 триллиона долларов, а Apple пересекла этот порог в октябре. Однако с тех пор Apple и Microsoft значительно опустились ниже отметки в 4 триллиона долларов.

Alphabet завершила 2025 год в числе лидеров роста на Уолл-стрит. Ее акции подскочили на 65% в 2025 году, что стало самым резким ростом с 2009 года.

Технологический гигант демонстрирует уверенный рост после того, как в прошлом году собрала все необходимые компоненты для своего возвращения на рынок ИИ и преодолела ключевые регуляторные препятствия. В ноябре компания представила Ironwood, седьмое поколение своих тензорных процессоров, специализированный чип для ИИ, который стал потенциальной альтернативой предложениям Nvidia. Затем в декабре Google представила Gemini 3, получивший восторженные отзывы.

Несмотря на то, что сервисы ChatGPT и Sora от OpenAI привлекают все большее внимание потребителей, и несмотря на опасения относительно будущего онлайн-рекламы в мире чат-ботов и агентов на основе искусственного интеллекта, Alphabet удалось развеять опасения, что ее лучшие инновационные дни остались в прошлом.

В сентябре прошлого года капитализация Alphabet впервые превысила отметку в 3 триллиона долларов на фоне роста популярности искусственного интеллекта.