«Алматыметроқұрылыс» не намерено приостанавливать строительство двух станций метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «Алматыметроқұрылыс» сделали заявление по ситуации вокруг строительства Алматинского метрополитена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с распространенной информацией о возможной приостановке строительства сообщаем следующее: АО «Алматыметроқұрылыс» официально заявляет, что не намерено приостанавливать строительство двух станций метро «Сарыарка» и «Достык», - говорится в сообщении.

«В настоящее время строительство метро продолжается в точном соответствии с графиком работ. АО «Алматыметроқұрылыс» выполняет и будет выполнять свои обязательства по строительству объектов метро согласно договору», - подчеркнули в компании.