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«Алматыметроқұрылыс» не намерено приостанавливать строительство двух станций метро
25 Октября 2019 18:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «Алматыметроқұрылыс» сделали заявление по ситуации вокруг строительства Алматинского метрополитена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с распространенной информацией о возможной приостановке строительства сообщаем следующее: АО «Алматыметроқұрылыс» официально заявляет, что не намерено приостанавливать строительство двух станций метро «Сарыарка» и «Достык», - говорится в сообщении.
«В настоящее время строительство метро продолжается в точном соответствии с графиком работ. АО «Алматыметроқұрылыс» выполняет и будет выполнять свои обязательства по строительству объектов метро согласно договору», - подчеркнули в компании.
Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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