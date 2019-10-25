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«Алматыметроқұрылыс» не намерено приостанавливать строительство двух станций метро

25 Октября 2019 18:31
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«Алматыметроқұрылыс» не намерено приостанавливать строительство двух станций метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «Алматыметроқұрылыс» сделали заявление по ситуации вокруг строительства Алматинского метрополитена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с распространенной информацией о возможной приостановке строительства сообщаем следующее: АО «Алматыметроқұрылыс» официально заявляет, что не намерено приостанавливать строительство двух станций метро «Сарыарка» и «Достык», - говорится в сообщении.

«В настоящее время строительство метро продолжается в точном соответствии с графиком работ. АО «Алматыметроқұрылыс» выполняет и будет выполнять свои обязательства по строительству объектов метро согласно договору», - подчеркнули в компании.

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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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