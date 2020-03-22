Алматыэнергосбыт: как оформить отсрочку на оплату электроэнергии до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителям Алматы, не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧС, отсрочат платежи до конца года. О том, как оформить отсрочку на оплату электроэнергии, рассказала заместитель директора ТОО «Алматыэнергосбыт» Ольга Антонова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в городе Алматы и регионе Алматинской области, и обеспечивает бесперебойное электроснабжение своих потребителей. Число клиентов превысило 850 тысяч абонентов.

Ольга Антонова заявила, что рассматривает корпоративную социальную ответственность, как ответственность за воздействие решений и действий «АлматыЭнергоСбыт» на общество.

«Во-первых, на период карантина мы не будем подавать заявки на отключение электроэнергии за задолженность. Во-вторых, те из вас, кто оказался в тяжелом финансовом положении из-за введенного карантина, получат отсрочку до конца года по оплате

за электроэнергию за два месяца (март и апрель)», - сказала она.

С сегодняшнего дня физические лица, оказавшиеся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, могут оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года. Оплачивать за потребленную электроэнергию в марте и апреле вы сможете частями – до конца года.

Для оформления отсрочки нужно:

1) либо обратиться по телефону Контакт-центра АлматыЭнергоСбыт 356-99-99, 399-99-00,

2) или написав сообщение через официальный сайт, в форме «Обратная связь».

Вместе с тем, обращаем ваше внимание, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан РК, счета за потребленную электроэнергию будут выставляться в обычном порядке.

Работа по электроснабжению города Алматы ведется в штатном режиме. Дефицита электроэнергии нет.

По городу Алматы 525 026 абонентов, в том числе 18 059 юридические лица и 506 967 лицевых счетов физических лиц. В режиме карантина частично приостановлена работа по приему потребителей в городе Алматы. Усилилась работа персонала в онлайн-режиме.

Например, юридические лица передают показания в онлайн-режим, через WhatsApp сотрудников отделений. Цифровизация услуг для физических лиц была введена еще в прошлом году и сейчас уже набирает обороты. На сегодняшний день – это восемь услуг через Личный кабинет, в том числе:

1) передать показания прибора учета;

2) вызвать сотрудника АЖС для снятия показаний;

3) изменить количество проживающих,

4) изменить тариф,

5) вызвать службу для проверки прибора учёта,

6) опломбировать

7) распломбировать прибор учёта

8) закрыть лицевой счёт потребителя.

Ранее сообщалось, что жителям Алматы, не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧС, отсрочат платежи до конца года.



