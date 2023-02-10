Алматы за ночь завалило снегом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпало 15 сантиметров снега. Работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпадение снега началось около 21:00 часов 9 февраля и завершилось в 04:30 10 февраля.

«В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 часов утра использовано 2380 тонн. После часа ночи производятся работы по сметанию снега. В городе выпало 15 см снега, в горных районах 20 см», - сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города.

По данным управления, с 3-х часов ночи организовано 19 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Ведутся работы по вывозу снега. На 6 утра вывезено 390 кубометров.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов. В ночное время задействовано 462 единицы спецтехники и 339 дорожных рабочих. С утра также были задействованы дополнительные техники и 1115 дорожных рабочих.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу РГП «Казгидромет» в дневной период 10 февраля температура воздуха составит -1…-3 градуса мороза, осадков не ожидается, к вечеру возможен слабый снег.