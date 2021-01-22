Алматы вышел из «красной зоны» по уровню коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел совещание по вопросам деятельности проектного офиса «Алматы — адалдық алаңы», который реализуется на протяжении более двух лет с целью сокращения уровня коррупционных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания были рассмотрены итоги проведенной работы, а также обозначены направления на текущий год.

Во всех районах города Алматы открыты территориальные филиалы. «Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам формирования и укрепления антикоррупционной культуры в обществе» заключено с 34 участниками (госорганы, общественные организации).

Среди ключевых проектов:

- Е-КСК — из 836 КСК в Алматы — 694 КСК (83%) работают электронно-цифровом формате. Прорабатывается новая система взаимодействия в связи с трансформацией в ОСИ;

- «Адал Жол» — безбарьерное самообслуживание пассажиров алматинского метрополитена на станциях «Алмалы» и «Абай» — за 1,5 года уровень нарушений требований по проезду составил около 0,04%;

- «Адал Бол» — новый цифровой подход к реализации товаров в супермаркетах без участия продавца — за 1,5 года поступило около 36 тыс. положительных отзывов от покупателей;

- «Акселератор Добра: Izgilik elshisi» — 1,9 тыс. волонтеров Алматы оказали различные виды социальной поддержки населению;

- «Антикоррупционная пропаганда: новый стиль» — за 1,5 года проведено 69 встреч в трудовых и учебных коллективах с прямым охватом 2560 человек по правовой грамотности и своевременному информированию о потенциальных коррупционных рисках и угрозах в бытовой сфере;

- «Интерактивная карта открытых бюджетов» по бюджетному финансированию различных объектов в Алматы — организации города разместили свои бюджеты в открытом доступе на портале publicbudget.kz на сумму 857,7 млрд тенге.

Руководитель проектного офиса «Алматы – адалдық алаңы» Александр Братенков сообщил, что по результатам социологического исследования ОФ «Transparency Kazakhstan», состояние и уровень восприятия коррупции в Алматы значительно снижается. В целом отмечена позитивная динамика снижения уровня коррупционных правонарушений, повышения антикоррупционной активности населения, которые в том числе стали следствием новых подходов в организации и проведении антикоррупционной работы.

«Тенденция на открытость в городе прослеживается. Алматы вышел из «красной зоны» по уровню коррупции. Высокая оценка антикоррупционной деятельности означает, что проект «Алматы – адалдық алаңы» имеет хороший потенциал. Работа в Алматы проходит в правильном направлении», — отметил Александр Братенков.

Кроме того, с учетом пандемии проектным офисом «Алматы – адалдық алаңы» совместно с представителями мониторинговой группы, Департамента по противодействию коррупции, а также с привлечением гражданских активистов были проведены проверки по соблюдению карантинных мер в аптеках, мониторинг медицинских учреждений на предмет соблюдения карантинных мер медицинским персоналом, пациентами и посетителями, а также организации дистанционного обучения.

В ходе совещания заместитель акима Ержан Бабакумаров поблагодарил Александра Братенкова за внесенный вклад в реализацию совместных проектов, вручил благодарственное письмо от имени председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и пожелал успехов на новом месте.

Участникам совещания был представлен новый руководитель «Алматы – адалдық алаңы» — Айнур Сабитова, руководитель волонтерского движения «Акселератор добра: Ізгілік елшісі», член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Куратор проекта «Алматы – адалдық алаңы», заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров обозначил задачи для проектного офиса на 2021 год, а также дал ряд конкретных поручений руководству городских управлений и акиматам районов.

Отметим, в Алматы активно ведется консультативно-разъяснительная работа, функционирует «горячая линия» +7 708 983 1424, +7 (727) 983 1424.