Алматы восстанавливается после беспорядков - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Больше двух недель прошло после погромов в Алматы. В городе ситуация стабилизируется, но все еще сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Режим чрезвычайного положения снят. Пострадавшие и сгоревшие здания начали постепенно восстанавливать, подсчитывается нанесенный ущерб. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» показал, как сегодня выглядит мегаполис.

Многие здания, магазины, банки, которые находятся в центральной части города и пострадали во время беспорядков, все еще не восстановлены. Материальный характер ущерба в основном заключается в порче фасадов, входных групп, доступных помещений. На сегодня уличные банкоматы во многих точках уже заменены.

На территории города рабочей комиссией выявлено 281 объектов (8 – капитальный, 273 – текущий ремонт) МСБ, на которых необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ. Из них по 184 начато техническое обследование, 87 из которых направлены в государственную экспертизу, 24 подтверждены. Оставшиеся 97 объектов в работе.

Основная часть пострадавших объектов приходятся на центральную часть города: Алмалинский район (92 объектов), Ауэзовский район (47 объектов), Медеуский район (58 объектов), Турксибский район (33 объектов), Бостандыкский район (27 объектов), Жетысуский район (9 объектов), Алатауский район (8 объектов), Наурызбайский район (7 объектов).

Ущерб нанесен также административным зданиям: это Резиденция Президента, здания акимата, Комитета правовой статистики генпрокуратуры; модульные посты и фронт-офисы полиции; экопосты; медицинские объекты, офисы телеканалов и другие. На сегодня во многих объектах уже проведена расчистка от последствий пожара. Специалисты проводят техническое обследования, подсчитывают ущерб и приступили к ремонтным работам.

Заместитель акима города Мухит Азирбаев заявил , что по укрупненной сметной норме рассчитана предварительная стоимость восстановительных работ 10 объектов на общую сумму 28,6 млрд тенге. В том числе предварительная стоимость капитального ремонта здания городского акимата, где ущерб от пожара нанесен на общей площади 33 тысячи квадратных метров, или 100%.

В Алматы также до конца недели восстановят все пострадавшие во время беспорядков квартиры.

На сегодня уже 7700 объектов сферы услуг возобновили свою деятельность после беспорядков. Это АЗС, ТРЦ, рынки, аптеки, объекты общественного питания, дошкольные организации, торговые сети, промышленные предприятия и так далее. Также в штатном режиме работает аэропорт города, общественный транспорт, включая метро.

Помимо всего, в Алматы начата выплата компенсаций физическим лицам, пострадавшим в ходе беспорядков.

Также восстановлены камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков. В городе в этом году будет дополнительно подключено 3,5 тысяч камер в местах массового скопления и еще 200 комплексов «Сергек» в удаленных районах города.

Недавно стало известно, что алматинским предпринимателям, пострадавшим во время массовых беспорядков, выдадут кредит под 2% годовых до 10 млн тенге сроком на 12 месяцев под гарантию или частичную гарантию социально-предпринимательской корпорации «Алматы».

Кроме того, в Алматы построят пантеон, посвященный январским событиям.



