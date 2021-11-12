+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 7 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматы вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов

12 Ноября 2021 11:52
Поделиться:
Алматы вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Землетрясение произошло в 437 км от Алматы
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы Житель Алматы осужден на 6 лет за попытку сбыта около 1 млн фальшивых долларов

«По версии британской консалтинговой компании Studee Алматы вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов. По таким критериям, как средняя стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги, наш город занял 76-е место», - написал в своем аккаунте в Twitter Б. Сагинтаев.

В ходе анализа данных исследователи компании Studee также учли общее число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в городе, качество продуктов питания, а также уровень безопасности и свободы слова.

Такие мировые города, как Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида, стали лидерами международного рейтинга. При этом Алматы расположился сразу за Нью-Йорком, опередив Варшаву. Москва в этом рейтинге оказалась на 84-м месте, а Петербург - на 98-м.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Образование   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Землетрясение произошло в 437 км от Алматы
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Житель Алматы осужден на 6 лет за попытку сбыта около 1 млн фальшивых долларов
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
3 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
6 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Читайте также
Проводили тренинги: деятельность финансовой пирамиды пресекли в Павлодарской области
На какой стадии проект по пробивке улицы Жубанова до границы Алматы
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив