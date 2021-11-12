Алматы вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По версии британской консалтинговой компании Studee Алматы вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов. По таким критериям, как средняя стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги, наш город занял 76-е место», - написал в своем аккаунте в Twitter Б. Сагинтаев.
В ходе анализа данных исследователи компании Studee также учли общее число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в городе, качество продуктов питания, а также уровень безопасности и свободы слова.
Такие мировые города, как Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида, стали лидерами международного рейтинга. При этом Алматы расположился сразу за Нью-Йорком, опередив Варшаву. Москва в этом рейтинге оказалась на 84-м месте, а Петербург - на 98-м.
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