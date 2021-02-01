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    18:11, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Алматы в «зеленой» зоне по коронавирусу: карантин будет смягчен

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы из «желтой» зоны по коронавирусу перешел в «зеленую». Усиленного карантина с 1 февраля не будет. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ответ на вопрос журналистов, отменят ли постановление по ограничительным мерам, в связи с тем, что Алматы перешел в «зелёную» зону, Садвакас Байгабулов уточнил: «Будут внесены поправки по смягчению карантинных ограничительных требований. То есть, будет возврат к ограничительным карантинным требованиям, действовавшим до 28 января 2021 года».

    Документ с поправками будет опубликован в ближайшее время.

    Напомним, 28 января главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля в городе ТРЦ, торговые дома и торговые сети будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни, а в субботу и воскресенье закрываются.

    Также с 1 февраля должны были закрываться кинотеатры в Алматы.

    Ранее Ж. Бекшин сообщил , когда могут быть сняты ограничительные меры.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Главная Алматы
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