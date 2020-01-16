Алматы в пятый раз примет чемпионат мира по спидвею

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 и 2 февраля в Алматы на высокогорном катке «Медеу» состоится первый в 2020 году финал личного чемпионата мира по спидвею (мотогонкам на льду), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это соревнование проводится под эгидой Международной мотоциклетной федерации FIM и станет пятым по счету для алматинцев.

Начиная с 2015 года, Федерация автомотоспорта Республики Казахстан провела уже четыре успешных финала соревнований на Медеу и один финал на арене крытого ледового дворца «Алау» в городе Нур-Султане.

Личный чемпионат мира по спидвею 2020 года пройдет в пять финалов. Первый финал доверено провести Казахстану, второй состоится в российском городе Тольятти, третий - в российском Шадринске, а завершат чемпионат соревнования в Германии и Нидерландах.

Командный финал чемпионата мира пройдет в столице Германии – Берлине. Впервые в истории в нем примет участие казахстанская команда ледовых гладиаторов.

Время начала церемоний открытия соревнований:

1 февраля 2020 года - финал 1 в 12:30

2 февраля 2020 года - финал 2 в 12:30.